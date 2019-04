NEL ASA Aktie: Der positive Knall steht bevor

Die Aktie von NEL ASA kann auch in der kommenden Woche einer der großen Gewinner an den Finanzmärkten werden. Dies jedenfalls ist die Meinung und Erwartung verschiedener Analysten, die dem Wert ohnehin einen starken Aufwärtstrend bescheinigen. Denn alleine am Freitag ist es für die Aktie erneut um satte 2,7 % nach oben gegangen. Dabei befindet sich der Wert auch statistisch betrachtet in einer ausgezeichneten Position. Denn die Werte sind binnen ... (Mark de Groot)

Den vollständigen Artikel lesen ...