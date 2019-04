Am 14. April hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service einen Trade mit Swiss Life vorgeschlagen. Der Artikel dazu wurde danach mit dem Titel: "Swiss Life: Starker Trend könnte schon bald wieder neues Hoch ausbilden!" Schauen Sie mal, was wir in diesem Artikel geschrieben hatten: "Die Aktie der Swiss Life AG ist ein Bilderbuchbeispiel für einen Bullenmarkt. Bereits seit vielen Monaten ist der Wert im Grunde konstant steigend. So notierte ...

