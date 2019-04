Die Traubenerzeuger von Maharashtra hatten dieses Jahr eine gute Exportsaison mit mehr als 191.000 Tonnen Trauben, die exportiert wurden, und aus dem Staat wurde ein Anstieg der Exporte um 20% berichtet. Die Exporte werden dieses Jahr wahrscheinlich die Menge des Vorjahres mit einem Anstieg der Ausfuhr an Trauben in Exportqualität übertreffen, da es in den wichtigsten Anbaugebieten von...

