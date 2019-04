Stein am Rhein - Der Komponenten- und Gehäusehersteller Phoenix Mecano hat zum Jahresbeginn unter der Konjunkturabkühlung gelitten. Im ersten Quartal 2019 wurden bei Umsatz, Auftragseingang und Ergebnis klare Rückgänge verbucht. Die Dividende für 2018 wird trotzdem angehoben und die Chancen auf eine Stabilisierung der Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte sind laut der Gesellschaft intakt.

Der Umsatz ging im ersten Quartal um 7,7 Prozent auf 156,7 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Auftragseingang sank sogar um rund 13 Prozent auf 157,3 Millionen. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT ging in der Folge um deutliche 33 Prozent auf 9,2 Millionen Euro zurück, was entsprechend zu einer Marge von 5,9 Prozent führte (VJ 8,1%. Das Periodenergebnis betrug 6,9 Millionen Euro und lag 26 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Mit den vorgelegten Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...