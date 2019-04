Zürich - Knapp 70 % der befragten Konsumenten in der Schweiz und Deutschland würden für ein besseres und bequemeres Mobile Banking ein neues Konto eröffnen. Vollkommen zufrieden mit ihrem aktuellen Mobile Banking sind lediglich 31,4 % aller Befragten und knapp 37 % erwägen demnächst ein Konto bei einer Challenger Bank zu eröffnen.

Das Marktforschungsinstitut Censuswide befragte im Auftrag des Fintech-Unternehmens Crealogix 1500 Konsumenten in der Schweiz und in Deutschland. Dies mit dem Ziel herauszufinden, was sich Bankkunden von ihrem Mobile Banking wünschen, ob diese Erwartungen von ihrer aktuellen Bank erfüllt werden und wie sich das Angebot der Challenger-Banken auf die Anforderungen der Kunden an ihre Bank auswirkt.

Hoher Bedarf an nutzerfreundlichem Mobile Banking

Ein intuitives Mobile Banking mit vollständig digitalem, schnellem Onboarding-Prozess und einem Überblick über alle Transaktionen mit wenigen Klicks ist zentral für Bankkunden. 70 % würden für ein Mobile Banking, das ihren Vorstellungen entspricht, ein neues Konto eröffnen. In der Schweiz sind es 61,8 % und in Deutschland sogar mehr als Dreiviertel (75,5 %). Besonders hoch ist der Anteil der Schweizer Konsumenten unter den 35-bis-44-Jährigen. Knapp Dreiviertel ...

