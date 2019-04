Der GBP/USD steht am Mittwoch mit der frühen europäischen Sitzung unter Druck und so wurde das neue 2-Monatstief von 1,2915 erreicht. Das Paar baut seinen Rückgang unter den sehr wichtigen 200-Tage-SMA aus und dies führt den 3. Tag in Folge zu einem Verlust, während der Dollar in die Nähe des 22-Monatshoch steigt. Unterstützt wird der Dollar durch ...

