Manchmal hilft es, zur richtigen Zeit am richtigen Ort - oder in der richtigen Aktie investiert zu sein. Mit der Nachricht vom Einstieg der japanischen SoftBank beim deutschen Online-Zahlungsdienstleister Wirecard ist jedenfalls das richtige Signal für einen veritablen Kurssprung erfolgt. Das war nach dem zuletzt eher impulsarmen Kursverlauf auch vonnöten. Immerhin - die Chancen auf der Oberseite haben sich damit deutlich verbessert, wenngleich die Shorties so schnell nicht aufgeben dürften... aber dazu mehr im aktuellen Video. ...

