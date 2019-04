Immer am letzten Samstag im April erinnert der Tag der Erneuerbaren Energien an die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986. Auch am 27. April 2019 zur 24. Ausgabe gibt es wieder bundesweit zahlreiche Aktionen und Projekte rund um nachhaltige Energieversorgung, CO2 -Kompensation und Elektromobilität. Deutschlandweit gibt es seit über zwanzig Jahren eine Initiative, die Anlagenbetreibern, Bürgerinitiativen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...