US-Präsident Donald Trump will US-Soldaten an die Grenze zu Mexiko schicken. Mexiko täte nicht genug, um Drogenschmuggler an der Grenze aufzugreifen und sie zurückzuschicken, teilte Trump am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.



Einige Soldaten Mexikos hätten kürzlich Mitglieder der US-Nationalgarde mit Waffen bedroht, so der US-Präsident weiter. Möglicherweise sei dies eine Ablenkungstaktik für Drogenschmuggler an der Grenze gewesen, so Trump. Zuletzt hatte der US-Präsident mehrfach angekündigt, an der Grenze zu Mexiko eine Mauer bauen zu lassen. Der Mauerbau war eines von Trumps zentralen Wahlversprechen bei der US-Präsidentschaftswahl 2016.