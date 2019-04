Berlin/Zürich - Die Einkaufsplaner-App Bring! ermöglicht es jetzt auch ihren deutschen Nutzern, ihren Einkauf direkt aus der App heraus zu erledigen. Dafür kooperiert das Unternehmen mit Bringmeister, dem Lebensmittel-Onlinehändler der Einzelhandelskette EDEKA. Zunächst haben die Berliner und Münchner Zugriff auf das neue Angebot. Nach der Schweiz ist der deutsche Markt der zweite, auf dem Bring! die Shopping-Funktion anbietet. Derzeit planen mehr als eine Million Nutzer in Deutschland ihre Einkäufe mit Bring!.

Von der Liste in den Warenkorb

Durch die Integration können Nutzer von Bring! ihren Einkauf jetzt nicht mehr nur per App planen, sondern im gleichen Schritt ihre Einkäufe auch online erledigen. So lässt sich die Bring!-Einkaufsliste bequem in einen Warenkorb umwandeln. Das Bestellte wird noch am gleichen Tag geliefert wenn die Bestellung bis 14 Uhr getätigt wird. Die Lieferung erfolgt zwischen 6 und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...