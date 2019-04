Darmstadt - Die Software AG ist mit ihrer Plattform Cumulocity IoT von MachNation in der Studie "2019 IoT Application Enablement Scorecard" (Januar 2019) unter 20 Anbietern als ein führender Anbieter eingestuft worden. Diese Einstufung erhielt die Software AG mit Cumulocity IoT zum fünften Mal in Folge. Von den 20 bewerteten Anbietern erzielte die Software AG anhand bestimmter Anforderungen in vier verschiedenen Kategorien (Entwickeln, Implementieren, Betreiben und Erweitern) die höchste Punktzahl.

In der Studie werden die folgenden wichtigen Highlights der Plattform Cumulocity IoT hervorgehoben:

"Starke Funktionen für Anwendungsentwicklung und Enablement": Ein wirksames, vom Anbieter bereitgestelltes SDK zur Entwicklung von Webanwendungen ermöglicht es den Kunden, eigene AngularJS-Schnittstellen für Überwachung und Betrieb zu erstellen, die direkt auf der Plattform gehostet und verwaltet werden können. "Exzellente Funktionen für das Device Management und nachhaltige LWM2M-Unterstützung": Die Funktionen für das Management von Geräten zählen zu den ausgeprägten Stärken der Plattform Cumulocity IoT und sind sowohl umfassend als auch detailliert. Zum Lieferumfang gehören typische Funktionen wie die Einbindung bzw. Abschaltung, Wartung und Ferndiagnostik von Geräten. "Exzellente Tools für das Plattformmanagement": Die Software AG stellt auf der Plattform eine Reihe äusserst effektiver Schnittstellen zur Verfügung, mit denen sich fast alle Aspekte der AEP-Lösung ...

