Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch den Aufwärtstrend fortgesetzt und fester geschlossen. Getragen wurde der Anstieg des SMI vor allem von den schwergewichtigen Novartis-Aktien und von Alcon. Zahlreiche Titel im SMI/SLI litten laut Händlern dagegen unter Gewinnmitnahmen. Das Potential nach oben sei etwas beschränkt, hiess es dazu in Marktkreisen. Zudem nahe der Monat Mai, der laut Händlern zu den eher schwächeren Börsenzeiten des Jahres zählt. "Die Anleger befürchten das saisonale Verhaltensmuster 'sell in May and stay away'", sagte ein Händler.

Das allgemeine Börsensentiment wurde vor allem dank der bisher gut angelaufenen Bilanzsaison als freundlich beschrieben. Mit den drei Schwergewichten Nestlé, Roche und Novartis oder auch mit Credit Suisse hätten nun einige der Grosskonzerne mit ihren Ergebnissen die Erwartungen für das erste Quartal übertroffen. Auch die unerwartete Eintrübung des deutschen Ifo-Index, der schlechtere Aussichten für die deutsche Wirtschaft signalisierte, habe dem Optimismus der Anleger nicht viel anhaben können, hiess es am Markt.

Der Swiss Market Index (SMI) stieg vorübergehend bis auf 9'704,53 Punkte - ein neues Allzeithoch - und schloss noch um 0,21 Prozent höher bei 9'655,67 Zählern. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) rückte 0,04 Prozent auf 1'515,00 Punkte vor. Der Swiss Performance Index (SPI) gewann 0,21 Prozent auf 11'615,39 Punkte. Von den 30 Top-Werten gaben ...

