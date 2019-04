Die tunesischen Zitrusfruchtexporte sind in den letzten 6 Monaten in der Menge (9,9%) und im Wert (3,31%) angestiegen, wie Daten belegen, die von dem Ministerium für Landwirtschaft, Wasserressourcen und Fischerei veröffentlicht wurden. Die Zitrusfruchtexporte erzeugten in den ersten 6 Monaten der Saison 2018/19 24,9 Millionen Dinar (MD), rund 7,32 Millionen EUR. Bildquelle:...

