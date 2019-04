Die niederländische Supermarktkette PLUS wurde erneut zu dem "Verantwortungsvollsten Supermarkt (Most Responsible Supermarket) gewählt. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 7,47 bei neun Nachhaltigkeitskriterien, die geprüft wurden, konnte PLUS die Führung in der Nachhaltigkeitsuntersuchung der GfK das fünfte Jahr in Folge übernehmen, hieß es in...

Den vollständigen Artikel lesen ...