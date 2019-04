Moneycab.com, Herr Ziegler, seit zwei Jahren gehört die Autovermietung Rentir AG zur Auto AG Group. Wie hat sie sich entwickelt? Bleibt es bei den 70 Fahrzeugen an acht Standorten?

Marc Ziegler: Die Rentir AG dient als operative Einheit für das Mietgeschäft an allen unseren acht Truck-Standorten. Das Geschäft ist in der Ostschweiz ist stabil, an den anderen Standorten unserer Truck-Gesellschaften wollen wir mit Rentir wachsen.

Ihre Autovermietung operiert auch in Schaan/Liechtenstein. Ändert das für die Auto AG als Schweizer Firma irgendetwas an den administrativen Abläufen?

Nein, das ändert an den Abläufen, die wir als Schweizer Firma haben, nichts.

Man kann bei Rentir neben Lieferwagen auch Busse und Kühlwagen mieten. Wer mietet denn letztere?

Unser Angebot bei Rentir soll sich primär an unsere bestehenden Nutzfahrzeug-Kunden, die Zusatzkapazitäten für ihr Transportgeschäft benötigen, richten. Aus diesem Grund setzen wir vor allem auf Fahrzeuge, die diesem Bedürfnis entsprechen.

Die Auto AG gibt es in der Deutschschweiz und dem Tessin. Haben Sie keine Ambitionen in der Romandie?

Zurzeit haben wir keine Pläne, in die Romandie zu expandieren. Der Markt ist aber im Umbruch, und gute Gelegenheiten werden wir sicher ausführlich prüfen.

Marc Ziegler, CEO Auto AG

Die GESER Fahrzeugbau AG ist Ihre Division für den massgeschneiderten Fahrzeugbau. Mit welcher Aufbaulösung macht sie das meiste Geschäft?

Geser ist der Spezialist für Transportlösungen im Bereich Lebensmittel- und Kühlfahrzeuge. Daher bauen wir viele Lösungen im Bereich Kühlfahrzeuge.

Mit einem Konfigurator können Auf- und Umbauten online erstellt werden. Wie viele solcher Massschneiderlösungen erstellt Geser denn pro Jahr?

Der Konfigurator ist dafür gedacht, dass man kleine Aufbauten bis 3,5 Tonnen für alle bekannten Nutzfahrzeugmarken konfiguriert. Aktuell sind das Kofferaufbauten und Brücke. Wir planen aber den Ausbau des Konfigurators mit weiteren Aufbauarten und auch für weitere Nutzfahrzeugmarken. Wir stellen pro Jahr über 100 Koffer- und Brückenaufbauten für leichte Nutzfahrzeuge her.

"Das Wachstum wird aus dem nicht konzessionierten Bereich der Personentransporte kommen."

Ihre Transportleistungen im öffentlichen Nahverkehr nördlich von Luzern generieren seit vielen Jahren konstant gut 17 Millionen Umsatz pro Jahr. Gibt es da vielleicht eine zusätzliche Geschäftsidee zusätzlich zum privaten Busbetrieb?

Im konzessionierten, ...

