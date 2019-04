Zürich - Das Foto zum Festhalten der schönsten Reisemomente ist wichtiger denn je - allein auf Instagram lassen sich unter dem Hashtag travelphotography mehr als 67 Millionen Posts finden, unter Reise sind es mehr als 369 Millionen Posts. Neue Daten der Reisewebsite TripAdvisor legen ausserdem offen, dass die Buchungen von Reisenden für Fotografie-Touren in die Höhe geschossen sind.

Reisende aus Spanien, Japan, Österreich und Deutschland gehören dabei zu den Ländern mit dem grössten Buchungszuwachs an Fototouren im Jahresvergleich. Blickt man zudem in das Ranking zu den Reisezielen, die für buchbare Erlebnisse rund um Fotografie immer beliebter werden, sowie in die Bestsellerliste der meist gekauften Touren, wird deutlich: Für das perfekte Bild wählen Reisende das markante Profil von Inseln und Metropolen oder begeben sich in die Natur, um besondere Schauspiele aus Licht und Schatten festzuhalten.

Reisende aus diesen Ländern sorgten für das grösste Wachstum an Fotografie-Tour-Buchungen (Basierend auf dem prozentualen Buchungszuwachs im Jahresvergleich 2017 - 2018)

Spanien (189%) Japan (132%) Österreich (90%) Deutschland (73%) Belgien (73%) Philippinen (60%) Niederlande (60%) Singapur (51%) Indien (50%) Italien (50%)

Reiseziele weltweit, die für Erlebnisse rund um Fotografie immer beliebter werden (Basierend auf den Buchungen der globalen Reisenden in 2018)

Santorin, Griechenland (+210%) Rovaniemi, Finnland (+99%) Barcelona, Spanien (+98%) Sydney, Australien (+69%) Venedig, Italien (+68%) Hanoi, Vietnam (+58%) New York City, USA (+44%) Paris, Frankreich (+38%) Florenz, Italien (+27%) Amsterdam, Niederlande (+21%)

Die meist gebuchten Fotografie-Touren in 2018 weltweit: (Basierend auf den Buchungen der globalen Reisenden in 2018)

1. Paris, Frankreich: Privater Spaziergang durch Paris mit persönlichen Fotografen

Bei einem zweistündigen Spaziergang durch Paris lernen Reisende die schönsten Kulissen der kennen. Begleitet von einem professionellen Fotografen, der mit Tipps bereitsteht und auch Aufnahmen von Tour-Teilnehmern macht. So können die sich Reisende wie ein Promi fühlen. Am Ende können sich die Hobbyfotografen auf zirka 130 und 150 hochqualitative Aufnahmen von unvergesslichen Momenten freuen.

2. New York City, USA: New York ...

