Bern - Das neue Warenhaus, das Manor am heutigen Donnerstag in Bern eröffnet, wird für den Warenhauskonzern "in gewisser Art zum Testladen". Das sagt Manor-Chef Jérôme Gilg mit Blick auf die zunehmende Konkurrenz von Online-Shops.

Im neuen Warenhaus an der Marktgasse werde Manor nämlich eine konventionelle Verkaufsfläche mit dem Online-Shop kombinieren, sagte Gilg weiter. Dies dadurch, dass Verkäuferinnen und Verkäufer bei Bedarf Tablet-Computer hervorholen und die Kundschaft auf Artikel hinweisen, die Manor im Internet-Shop anbietet, aber nicht vor Ort. Geht ein Kauf im Manor-Online-Shop auf eine Beratung im Berner Laden zurück, wird der Umsatz dem Berner Warenhaus zugeschrieben.

Auch werden in Bern überall sogenannte QR-Codes vorhanden sein, also digitale Markierungen, welche Besitzer von Smartphones scannen können. Danach erscheint der Artikel des Online-Shops sofort auf dem Display des mobilen Telefons.

