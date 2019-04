Zürich - Konsumenten müssen sich bei der Kreditvergabe in Acht nehmen, denn die Kreditinstitute beurteilen denselben Kunden höchst unterschiedlich. Eine Analyse des Online-Vergleichsdienstes comparis.ch zeigt: Je nach Anbieter zahlt der gleiche Antragsteller für einen Privatkredit fast das Doppelte an Zinsen. Bei einem Kreditbetrag über 20'000 Franken und einer Laufzeit von 36 Monaten macht das rund 50 Franken monatlich mehr oder weniger; also total fast 1'800 Franken über die gesamte Kreditdauer.

Ein von comparis.ch als Musterkunde verwendete Antragsteller wird von der Kreditauskunftei CRIF mit einem Score von 500 bis 550 bewertet. Das entspricht bereits einer sehr guten Zahlungsfähigkeit (ab 450 werden Kreditantragssteller als gut benotet). Gewählt wurde das Profil eines alleinlebenden Ingenieurs ohne Eigenheim oder weitere Sicherheiten, in einem festen Anstellungsverhältnis ohne Familie, Schulden oder Betreibungen. Trotz dieser Ausgangslage haben 6 von 9 angefragten Kreditanbietern dem Comparis-Profil nicht den auf ihrer Webseite als besten ausgeschriebenen Zins offeriert.

Nur 21% der Antragsteller mit «ausgezeichneter Bonität»

Gemäss dem Comparis-Partner-Service Credaris fallen gut 39 Prozent der Kredit-Antragsteller in diese Gruppe der Zahlungsfähigen. Nur 21 weitere Prozent erreichen eine «ausgezeichnete Bonität» mit dem Maximalwert von 550 bis 600. Gemäss Bob Finance würden nur besagte 21 Prozent aller in Schweizer Haushalten wohnenden kreditfähigen Personen den tiefstmöglichen Zins von 4,9 Prozent erhalten. Der Comparis-Musterkunde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...