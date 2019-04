Zürich (awp) - Die Aktien von Valora legen am Donnerstagmorgen ein veritables Rally an den Tag. Das Unternehmen hat von den SBB den Zuschlag für 262 Kiosk- und Convenience-Flächen erhalten. Valora hat damit andere Interessenten wie Coop ausgestochen. Bis gegen 9.20 Uhr legen die Aktien von Valora 10 Prozent auf 271 Franken zu. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI steht dagegen nur 0,05 Prozent höher ...

