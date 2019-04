FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 5200 (5500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 230 (190) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES GB GROUP PRICE TARGET TO 670 (650) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES G4S PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 209 (227) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 121 (110) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2900 (2800) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS RICARDO PRICE TARGET TO 900 (1130) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS SAGA PLC PRICE TARGET TO 110 (180) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT INITIATES CAPITAL DRILLING WITH 'BUY' - TARGET 76 PENCE - PEEL HUNT RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1875 (1800) PENCE - 'BUY' - RPT/RBC RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 5200 (5000) PENCE



