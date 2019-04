Schaffhausen - Die Kunden des Cyber Protection-Anbieters Acronis erhalten einen Early Access-Zugang zur neuen Acronis Cyber-Plattform. Dadurch können Entwickler ihre Applikationen erstellen und erweitern und diese mit Cyber Protection-Services für Backup, Disaster Recovery, sicheren Datenaustausch und Synchronisierung sowie Blockchain-Beglaubigung integrieren. Ausserdem ist die Integration der skalierbaren und sicheren Acronis Cyber Infrastructure zum Hosten von Cyber Protection-Applikationen und Speichern von Daten möglich.

Die Acronis Cyber Platform bietet bereits eine Reihe von APIs, die von Software Development Kits (SDKs) und Beispielcode unterstützt werden. Heute nun öffnet Acronis die Plattform für die breite Entwickler-Community - einschliesslich API-Zugriff auf Funktionen für Infrastruktur, Bereitstellung, Management und Abrechnung, die in der Vergangenheit nur für ausgewählte Integrationspartner zur Verfügung standen.

Durch den Zugriff auf die Plattform können Entwickler, ISVs, OEMs und Service Provider neue Applikationen entwickeln, neue Umsatzmöglichkeiten erschliessen und sich mit der Acronis-Community verbinden, die aus 50.000 Channel-Partnern und 500.000 Unternehmen besteht, die diese Plattform bereits für Backup-, Disaster Recovery-, Storage-, Sicherheits- und Ransomware-Schutz-Lösungen nutzen. Durch die neuen Services können ISVs und Service Provider ihr Service-Portfolio ausweiten, den ARPU (Average Revenue Per Unit) steigern und ihre Marktchancen erweitern.

In der Early Access-Phase ist Support für Entwickler verfügbar. Formale Schulungen und Zertifizierungen werden beim Acronis Global Cyber Summit 2019 angeboten, der vom 13. bis 16. Oktober in Miami (Florida, USA) stattfindet. Bei diesem ersten Event dieser Art für Partner und Kunden werden Spitzenvertreter der Branche und Cybersicherheitsexperten wie Robert Herjavec und Eric O'Neill teilnehmen. (Vergleichbare regionale Summits werden im September in Singapur und im Dezember in Abu Dhabi stattfinden.)

Cyber Protection in der Praxis

Der Launch der Acronis Cyber Platform verwirklicht die Vision von Acronis von moderner Cyber Protection, die Data Protection, Cybersicherheit und Verlässlichkeit vereint. Da der Umfang der erstellten Daten und die Zahl der Datenquellen täglich zunehmen, kann vollständige Datensicherheit nur mit den fünf Säulen der Cyber Protection erreicht werden: Verlässlichkeit, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Authentizität und Sicherheit (Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security, kurz: SAPAS).

