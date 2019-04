Der Photovoltaik-Hersteller will in den kommenden Jahren allein in Frankreich ein Gigawatt Solarprojekte realisieren. In diesem Zusammenhang verlegt das Unternehmen seinen Sitz von Düsseldorf nach Lannion.Recom hat große Pläne für den französischen Markt. Wie das Photovoltaik-Unternehmen mitteilt, will es nicht nur seine Produktionskapazitäten in Frankreich ausbauen, sondern auch seinen Hauptsitz von Düsseldorf ins bretonische Lannion verlegen. Dort steht die Modulfabrik Sillia, die Recom im Jahr 2017 gekauft hat. Die Kapazität dieser Anlage will das Unternehmen nun von 50 auf 300 Megawatt erweitern. ...

