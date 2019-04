Im Jahr 2018 hat die Beschäftigungsquote der Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren in der Europäischen Union mit 73,2 Prozent einen neuen Spitzenwert erreicht. Die Quote von 2018 lag damit höher als im Jahr 2017 (72,2 Prozent), teilte das EU-Statistikamt Eurostat am Donnerstag mit.



In der Strategie Europa 2020 wurde nach eigenen Angaben als Ziel festgelegt, bis 2020 in der EU bei den 20- bis 64-Jährigen eine EU-Beschäftigungsquote von insgesamt mindestens 75 Prozent zu erreichen. Der Aufwärtstrend bei der EU-Beschäftigungsquote ließ sich sowohl für Männer als auch für Frauen erkennen. Bei den Männern hat sich die EU-Beschäftigungsquote seit 2013 stetig erhöht und erreichte im Jahr 2018 79,0 Prozent. Die Beschäftigungsquote der Frauen ist seit 2010 ebenfalls kontinuierlich gestiegen und erreichte im Jahr 2018 67,4 Prozent, so das EU-Statistikamt weiter.



Auch die Beschäftigungsquote der 55- bis 64-Jährigen ist in der EU in den letzten Jahren stetig angestiegen, von 38,4 Prozent im Jahr 2002 auf 58,7 Prozent im Jahr 2018. Die stärkere Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer ist nach eigenen Angaben ebenfalls eines der Ziele, das mit der Strategie Europa 2020 im Bereich Beschäftigung angestrebt wird. In Deutschland lag die EU-Beschäftigungsquote im Jahr 2018 bei 79,9 Prozent (Männer: 83,9 Prozent; Frauen: 75,8 Prozent), womit der nationale Zielwert für 2020 (77 Prozent) bereits erreicht wurde. Die EU-Beschäftigungsquote der Personen im Alter von 55 bis 64 Jahren lag bei 71,4 Prozent, nach Schweden (77,9 Prozent) der zweithöchste Wert in der EU, so das EU-Statistikamt.