New York - Erst Apple, dann Amazon, nun Microsoft: Der US-Softwarekonzern hat erstmals die magische Marke von einer Billion Dollar beim Börsenwert überschritten. Starke Quartalszahlen vom Vorabend trieben den Aktienkurs am Donnerstag zu US-Handelsbeginn um rund fünf Prozent nach oben und hievten die Marktkapitalisierung so zeitweise auf ein Rekordhoch von rund 1,003 Billionen Dollar.

Damit überholte Microsoft den iPhone-Riesen Apple, der es aktuell auf einen Börsenwert von etwa 980 Milliarden Dollar bringt, als am höchsten bewertete US-Aktiengesellschaft. ...

