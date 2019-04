Am Donnerstag hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.282,60 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,25 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Die Aktionäre der Deutschen Bank zeigten sich enttäuscht vom Abbruch der Fusionsgespräche mit der Commerzbank und handelten ihre Anteilsscheine zwei Prozent günstiger als noch am Vortag. Noch stärker ließen die - allerdings schon lange nicht mehr im DAX verzeichneten - Papiere der Commerzbank nach und gaben bis kurz vor Xetra-Handelsende rund drei Prozent nach. Auf der Gewinnerseite standen die in den letzten Wochen stark unter Druck geratenen Aktien von Bayer, die über ein Prozent zulegten. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas schwächer.



Ein Euro kostete 1,1139 US-Dollar (-0,15 Prozent).