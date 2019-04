Ebikon - Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler hat im ersten Quartal 2019 Auftragseingang und Umsatz verbessert und liegt damit im Rahmen des für das Gesamtjahr erwarteten Wachstums. Betriebsergebnis und Gewinn gaben dagegen durch steigende Kosten und höhere Investitionen nach, wie der Konzern am Freitag mitteilte.

Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent auf 2,58 Milliarden Franken. In Lokalwährungen betrug das Plus 5,8 Prozent. Der Bestellungseingang wuchs derweil im Quartal um 5,2 Prozent (LW +6,4%) auf 2,97 Milliarden und der Auftragsbestand belief sich per Ende März auf 9,13 Milliarden (+7,6% zu VJ).

Stärkstes Wachstum in Asien-Pazifik

Alle Geschäftsfelder und Regionen hätten zugelegt, schrieb Schindler weiter. Zunehmende Auftragsvolumen mit Grossprojekten, vor ...

