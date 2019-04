Zürich - - Der in Zürich tätige Rechtsanwalt Nicolas Ramelet stärkt GENTWOs Beitrag zur Gestaltung eines zukunftsträchtigen Finanzmarktumfelds. Ramelets weitreichende Expertise wird nicht nur den traditionellen, sondern auch den sich neu entwickelnden Markt für Anlageprodukte bereichern.

Nicolas Ramelet ist seit 2019 Berater von GENTWO, dem Spezialisten für Verbriefungslösungen der nächsten Generation. Er ist ein ausgewiesener Experte im Bereich der Finanzmarktregulierung. Ramelet war bereits als Berater an verschiedenen Fintech- und Blockchain-Projekten beteiligt. Zu seinen Zielen gehörte unter anderem, die richtige Regulierungsstrategie zu finden und umzusetzen.

Als Pionier der Schweizer BlockchainRegulierung setzte sich Ramelet für eine pragmatische und zugleich tiefgreifende Aufsichtsstrategie ein. Zuvor war er als CEO der grössten Schweizer Selbstregulierungsorganisation VQF im Para-Bankensektor tätig. Ebenfalls kennt er als früherer Spezialist der FINMA die Optik des Regulators. Seit über zehn Jahren konzentriert sich der Jurist nun schon auf die Finanzmarktregulierung. Nicolas Ramelet hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften der UCLA School of Law (USA) und der Universität Bern (CH).

Zu erwähnen ist auch seine Tätigkeit als Dozent am Institut für Finanzdienstleistungen Zug der Fachhochschule Luzern sowie als Mitglied des Schiedsgerichts der SRO Treuhand Suisse. In seinem Fachgebiet beteiligt er sich an Gesetzgebungsprojekten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...