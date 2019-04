Sowohl der Sterling als auch die Gemeinschaftswährung haben sich von ihren jüngsten Tiefs erholt und so notiert der EUR/GBP seitwärts in einer Range um 0,8640/30. EUR/GBP apathisch gegenüber Brexit, schaut nun auf EU Wahlen Das europäische Paar schwankt um 0,8630 zwischen Gewinn und Verlust, nach dem es 2 Tage in Folge zu einem Pullback gekommen war ...

