Eine entsprechende Vereinbarung hat der Energiekonzern mit der Investmentgesellschaft Riverstone Holdings unterzeichnet. Die Transaktion soll im zweiten Halbjahr 2019 abgeschlossen sein.2015 lag bei Engie der Anteil der Kohle an den weltweiten Stromerzeugungskapazitäten bei 13 Prozent - Ende 2019 sollen es noch vier Prozent sein. Dazu soll der Verkauf von Engie-Beteiligungen an zentralen Kohlekraftwerken in Deutschland und den Niederlanden an die Investmentgesellschaft Riverstone Holdings LLC beitragen. Wie der Energiekonzern am Freitag mitteilte, wurde mit Riverstone eine entsprechende Vereinbarung ...

