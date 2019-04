FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 900 (887) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP RAISES STAGECOACH TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 155 (177) PENCE - CREDIT SUISSE INITIATES SENIOR PLC WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 300 PENCE - HSBC CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2320 (2340) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 180 (210) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 2685 (2500) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 280 (240) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS PENDRAGON PRICE TARGET TO 22 (24) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 865 (800) PENCE - 'HOLD' - RBC RAISES GREENE KING PRICE TARGET TO 700 (600) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 220 (230) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 209 (215) PENCE - 'BUY'



