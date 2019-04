Das Unternehmen DZ-4 bietet Solarkunden die Möglichkeit eine Solaranlage zu mieten. Der Pionier auf diesem Gebiet erhält nun 7,7 Millionen Euro Eigenkapital für den Ausbau der Geschäftsaktivitäten. DZ-4, der Pionier und nach eigenen Angaben Marktführer in der Vermietung von Solaranlagen in Deutschland, erhält in seiner Series-B-Finanzierungsrunde neues Eigenkapital in Höhe von 7,7 Millionen Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...