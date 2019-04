In der Beesener Straße hat ein 42-jähriger Mann am Donnerstagabend einen Supermarkt bestohlen. Der Ladendieb flüchtete aus dem Laden, aber Zeugen versuchten den Mann festzuhalten, teilte die Polizei am Freitag mit.



Der 42-Jährige war scheinbar alkoholisiert, versuchte sich zu wehren und schlug dabei um sich. Trotzdem gelang es den Passanten den Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei aufzuhalten. Einer der Zeugen wurde hierdurch leicht verletzt und wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das gestohlene Diebesgut konnte bei dem Täter sichergestellt werden, so die Beamten weiter.



Die Polizei Halle hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.