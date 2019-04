Die Schauspielerin Ellen Schwiers ist tot. Sie starb laut übereinstimmenden Medienberichten am Freitagmorgen im Alter von 88 Jahren.



Nach bestandener Schauspielprüfung begann Schwiers ihr erstes Engagement am Theater Koblenz. 1949 stand sie in dem Film "Heimliches Rendezvous" erstmals vor der Kamera. Bei den Burgfestspielen Jagsthausen spielte Schwiers 1967 die Rolle der Adelheid in "Götz von Berlichingen" von Johann Wolfgang von Goethe. 1984 wurde sie dort Intendantin.



Später übernahm sie Rollen unter anderem in Fernsehserien wie "Tatort" oder "Polizeiruf 110". Bis zuletzt wohnte sie in Berg am Starnberger See bei München.