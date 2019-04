Zürich - Innovation, Transformation und Kollaboration: Das sind die Themen des 5. Immobilien-Summit der Flughafenregion Zürich. Rund 500 Teilnehmer werden am 3. Juli erwartet.

Der Immobilien-Summit, der am 3. Juli in der Samsung Hall in Dübendorf durchgeführt wird, gibt dank hochkarätiger Referenten Einblicke in die kommenden Herausforderungen der Branche. Der Event der Flughafenregion Zürich richtet sich an Entscheidungsträger aus KMU und Grossunternehmen wie auch an Entscheider der öffentlichen Hand. Vor allem: Dieses Teilnehmerfeld ermöglicht effektives Business Networking, indem die Gäste bereits im Vorfeld anhand von Interessen und Tätigkeiten gezielt Termine miteinander vereinbaren können.

Das optionale Vormittagsprogramm findet im Innovationspark in Dübendorf statt. Themen sind die komplexe Arealentwicklung des Innovationspark und Innovationen im Holzbau - ein Thema, das in der Architektur immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Ab Mittag beginnt das Hauptprogramm mit den Themen Innovation, Transformation und Kollaboration. Die neue Arbeitswelt erfordert andere Kompetenzen der Mitarbeitenden wie auch mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit. Der Druck, das eigene Geschäftsmodell zu überdenken, nimmt zu. Daten gewinnen an Bedeutung, die insbesondere ...

