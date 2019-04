Der Energiekonzern legt seine Pläne für ein neues Braunkohlekraftwerk im Rheinischen Revier ad acta. Ursprünglich sollte das Vorhaben "BoAplus" am Standort Niederaußem weniger effiziente Kohlekraftwerke ersetzen.RWE will nicht länger in neue Kohlekraftwerke investieren und sich künftig auf die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien konzentrieren. Daher verabschiedet sich der Energiekonzern von seinem Vorhaben, am Standort Niederaußem ein Kohlekraftwerk zu errichten. Geplant war dort das Braunkohlenkraftwerk "BoAplus". Es sollte über modernste und effizienteste Technologie sowie eine geplante ...

