Zum Wochenausklang hat der DAX zugelegt. Bei Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.315,18 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Die Wirecard-Aktie, die nun schon seit Monaten ein beispielloses Auf und Ab absolviert, war am Freitag kurz vor Handelsende mit Zugewinnen von über drei Prozent mal wieder an der Spitze der Kursliste. Anleger freuten sich womöglich über einen Bericht des "Handelsblatts", wonach der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Wulf Matthias, angeblich nicht erneut antritt. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1166 US-Dollar (+0,28 Prozent).