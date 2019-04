Zum Auftakt des 31. Spieltags in der Bundesliga hat Leverkusen in Augsburg mit 4:1 gewonnen. Kevin Danso brachte Augsburg in der 12. Minute noch in Führung, doch dann kamen die Gäste.



Kevin Volland drei Minuten später mit dem Ausgleich und nach dem Treffer von Kai Havertz (48.) war die Partie bereits gedreht. Jonathan Tah (60.) und Julian Brandt (88. Minute) legten allerdings noch weitere Treffer drauf. Damit klettert Leverkusen vorerst auf den Europa-League-Qualifikationsplatz sechs, Augsburg bleibt akut im Abstiegskampf auf Rang 14.