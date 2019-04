Der 1. FC Köln feuert laut eines Berichts der "Bild-Zeitung" seinen Trainer Markus Anfang. Die Zeitung schreibt, der Verein habe am Samstag "die Reißleine gezogen".



Köln hatte am Freitagabend mit 1:2 gegen Darmstadt verloren. Das Samstag-Training der Profis sei daraufhin kurzfristig abgesagt worden. "Bild" schreibt, die nächste Einheit solle erst am Montag stattfinden - mit einem neuem Trainer. Trotz der Niederlage am Freitag steht der 1. FC Köln weiter auf Platz eins der Zweitliga-Tabelle.