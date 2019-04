Im saarländischen Homburg bei Saarbrücken ist am Samstagmorgen ein 27-jähriger Mann in einem Waldstück tot aufgefunden worden. Zuvor war es zu einem Familiendrama gekommen, bei dem ein 85 Jahre alter Mann ums Leben kam, teilte die Polizei am Samstag mit.



Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass am Samstagmorgen ein 27-jähriger Mann seinen Vater getötet haben könnte. Da sich der Täter nach Angaben der Mitteilerin zu diesem Zeitpunkt noch in Besitz von Waffen in dem Anwesen aufgehalten haben könnte, wurde das Gebäude mit Spezialkräften durchsucht, so die Beamten weiter. Der Mann konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Nach direkt eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde der 27-Jährige wenig später in einem nahe gelegenen Waldstück vor einem Felsvorsprung tot aufgefunden.



Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor, so die Polizei.