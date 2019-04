Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, fühlt sich in seiner Rolle manchmal allein. "Es gibt Situationen, da sind Sie bei Ihren Entscheidungen echt einsam", sagte Sewing der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".



Er habe ein gutes Team, "aber das kann Ihnen nicht die Verantwortung abnehmen". Außerdem habe ihn in seinem ersten Jahr als Vorstandschef überrascht, in welcher Geschwindigkeit er umdenken müsse. "Heute Mittag war ich für anderthalb Stunden in der Telefonkonferenz mit Analysten. Jetzt spreche ich mit Ihnen, das sind schon zwei unterschiedliche Adressatenkreise. Gleich spreche ich zu unseren Führungskräften. Ich möchte sie aufs zweite Quartal einstellen und motivieren - denn wir wollen wachsen, wir müssen uns jetzt voll auf die Kunden konzentrieren", so der Deutsche-Bank-Chef weiter.



Da gelte es immer umzuschalten und zu überlegen: "Was ist für mein Gegenüber gerade wichtig?", so Sewing. Er verspricht den Deutsche-Bank-Angestellten eine andere Führungskultur als früher.



"Ich bin 30 Jahre hier groß geworden", so der Chef der Deutschen Bank. Selbst als er direkt unter dem Vorstand gearbeitet habe, sei er nicht ins Büro des Vorstandschefs eingeladen worden. "Als Vorstand minus eins bin ich neun Jahre nicht in das Büro des Vorstandschefs gekommen. Das ist heute anders", sagte Sewing der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".



Seinen 49. Geburtstag am vergangenen Mittwoch, einen Tag vor Ende der Fusionsgespräche mit der Commerzbank, habe er im Büro verbracht. "Am Tag, bevor Sie über ein Ende der Gespräche entscheiden müssen, steht Ihnen der Sinn nach nichts anderem", sagte der Deutsche-Bank-Chef. Den 50. Geburtstag im nächsten Jahr werde er größer feiern - auch mit Commerzbank-Chef Martin Zielke. "Er steht garantiert auf der Einladungsliste", so Sewing weiter.