Angesichts eines drohenden Konjunktureinbruchs hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ein massives Förderungsprogramm für moderne Technologien gefordert. "Wir brauchen endlich einen massiven Ausbau der künstlichen Intelligenz", sagte Söder der "Welt am Sonntag".



Bisherige Investitionen seien im internationalen Vergleich zu gering. "Wir brauchen intensive Forschung im Bereich Batteriezelle und einen Quantensprung bei Supercomputing und autonomem Fahren. Es braucht zusätzlich eine Milliarde für KI-Forschung und KI-Start-ups. Dort zu investieren ist nachhaltiger, als nur neue soziale Milliardenprogramme aufzulegen", so der CSU-Politiker weiter.



Der bayerische Ministerpräsident kritisierte die Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), künftig den Bildungsetat zu kürzen. "Ich finde es bedenklich, dass wir im internationalen Vergleich für Forschung zu wenig Geld ausgeben. Der Bundesfinanzminister muss genau überlegen, welche Weichenstellungen es für die Zukunft wirklich braucht. Für mich ist klar: Deutschland muss seine Investitionstätigkeit für Forschung, künstliche Intelligenz, Robotik, autonomen Verkehr und Luft- und Raumfahrt strategisch bündeln", sagte Söder der "Welt am Sonntag".