Ajax Amsterdam ist das Überraschungsteam in der diesjährigen Champions-League-Saison: Der niederländische Rekordmeister hat bereits Real Madrid und Juventus Turin ausgeschaltet. "Wir sind bereit für den großen Coup. Wenn wir unser Spiel weiter so wie bisher durchziehen, wird sich dieser Traum ganz sicher erfüllen", sagte Ajax-Stürmer Klaas-Jan Huntelaar der "Welt am Sonntag" vor dem Halbfinal-Hinspiel gegen Tottenham Hotspur am kommenden Dienstag.



Der ehemalige Schalker ist der erfahrenste Akteur bei Ajax. Über sein Alter macht sich der 35-Jährige aber keine Gedanken. "Unser Hochgeschwindigkeitsfußball passt perfekt zu mir. Ich laufe noch immer mit am meisten und schnellsten von allen. Das war schon bei Schalke so. Was es heißt, richtig fit zu sein, mit hoher Intensität zu trainieren, habe ich in Deutschland gelernt", so Huntelaar weiter.