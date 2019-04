Die Telekom hatte am 28. März die Hauptversammlung und wie so oft, wurde die Dividende kassiert und dann gab es einen Kursrutsch. Vom Hoch am Tag der Hauptversammlung bei 15,71 Euro ging der Kurs am 29. März bis 14,655 Euro in die Knie und seither sehen wir eine Seitwärtsbewegung, die im Preisbereich von etwa 14,80 Euro bis 15,00 Euro verläuft. Die wichtigste Marke ist jetzt der charttechnische Widerstand, der bei 15,10 Euro wieder genommen werden ...

