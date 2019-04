Vom Hoch bei knapp 26,00 Euro hat sich die Aktie wieder entfernt und zeigt eine Abwärtsbewegung, die in den letzten Tagen ins Stocken geraten ist. Das macht Mut, und man darf gespannt sein, wie sich Evotec in den nächsten Tagen entwickelt und vor allem, was am 14. Mai veröffentlicht wird. Am 10. April gab es eine neue Bewertung von der Deutschen Bank mit dem Ergebnis "hold" und Kursziel 23,00 Euro. Der Analyst sieht das Kursziel als erreicht an und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...