Es geht wieder los! Rund 250 Märkte in 45 Regionen nehmen ab Mitte Mai an der Kampagne "Erlebe Deinen Wochenmarkt teil". Sie ist die deutsche Beteiligung an der internationalen Bewegung "LYLM Love your local market" und seit 5 Jahren fester Bestandteil der deutschen Wochenmarktszene. In 2019 nehmen europa- und weltweit 3.300 Märkte in 19 Ländern an den...

Den vollständigen Artikel lesen ...