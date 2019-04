Am 25. April präsentierte das Unternehmen beeindruckende Zahlen und begeisterte Trader, Anleger und Analysten gleichermaßen. Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt und die Aktie machte einen Freudensprung. Am 24. April hatten wir zuletzt über Amazon berichtet und das war der Titel: "Amazon: Volltreffer und jetzt kommen die Zahlen!" In unserem Artikel hatten wir u. a. geschrieben: "Falls die Zahlen die Analysten positiv stimmen, könnte die 2.000-USD-Marke ...

