Zürich - Der PIMCO, der Investmentmanager für festverzinsliche Wertpapiere, stellt Patrick Beuret als Executive Vice President und PIMCO-Länderchef für die Schweiz ein. Er wird die Leitung des Schweizer Kundenbetreuungsteams übernehmen und für die Weiterentwicklung strategischer Wachstumschancen am Schweizer Markt in den verschiedenen Geschäftsbereichen verantwortlich sein.

Patrick Beuret wird die Zürcher PIMCO-Niederlassung leiten und an Ryan Blute, Managing Director und Leiter EMEA Global Wealth Management, sowie an Frank Witt, Managing Director und Leiter des Geschäfts von PIMCO in Deutschland, Schweiz, Österreich, Benelux und Skandinavien, berichten. Frank Witt sagt: "Patrick Beuret verfügt über langjährige Erfahrung und wertvolle Expertise in den verschiedensten Bereichen der Asset-Management-Branche und des Schweizer Marktes, die entscheidend für den weiteren Ausbau unseres breit diversifizierten und erfolgreichen Geschäfts mit

Schweizer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...