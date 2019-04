Von wegen Tanz in den Mai - bei Daimler wird zwar auch getanzt, aber eher auf dem Vulkan. So könnte zumindest der Kursanstieg heute früh interpretiert werden, der dem gerade verkündeten Gewinnrückgang in Q1/2019 trotzt. Denn es geht aufwärts, für die Aktie, die erneut in Richtung September-Top bei 58,81 Euro durchstartet. Wie bitte? Septemberhoch? Das amtierende 2019er-Top liegt doch schon ein gutes Stück höher bei 60 Euro!? Ja, stimmt, aber beim Blick auf den Chart wird klar, warum wir diese "olle Kamelle" noch einmal herauskramen müssen. Denn: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...