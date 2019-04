Verdi-Chef Frank Bsirske warnt die Union vor einer Blockade des von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) geplanten Gesetzes für bessere Arbeitsbedingungen in der Paketbranche. "Es gibt keinen guten Grund, den Beschäftigten einen Schutz vor zum Teil kriminellen Dumpinglöhnen in der Paketdienstbranche zu verweigern. Die solche Firmen beauftragenden Unternehmen müssen in die Verantwortung genommen werden", sagte Bsirske dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagsausgaben).



Der Gewerkschaftschef reagierte damit auf Äußerungen von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der den Gesetzesplänen des Arbeitsministers eine Absage erteilt hatte. "Altmaiers Blockadehaltung ist mir völlig unverständlich", sagte Bsirske.