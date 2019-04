Die positive Stimmung bleibt gegenüber der Europäischen Gemeinschaftswährung erhalten, nach dem die US Wirtschaftsdaten veröffentlicht wurden und so notiert der EUR/USD um 1,1150. EUR/USD Aufwärtsbewegung begrenzt durch 1,1170 Die Gebote des Paares bleiben nach den heutigen US Daten erhalten, da die Inflation in Form des Kern PCE im März auf Monatsbasis ...

